La storia d’amore tra Pedro e la Lazio potrebbe arrivare al capolinea a fine stagione. Come riportato da “La Gazzetta dello Sport“, nonostante nelle ultime settimane sembrava potessero esserci i margini per il rinnovo, le parti sono ora più lontane.

LAZIO, PEDRO VERSO L’ADDIO: PRONTA LA LINEA VERDE

Entrambe hanno infatti deciso di rimandare ogni discorso a fine stagione, ma ad oggi la strada più plausibile sembra essere quella dell’addio. Per Pedro si aprono le porte ad un ritorno in Spagna, dove il Valencia ci starebbe già facendo un pensiero. La Lazio, invece, con l’addio dell’ex Barcellona, procederebbe ad un ringiovanimento sulle fasce: in tal senso, i nomi sul taccuino della dirigenza sono quelli di Karlsson dell’AZ, Krasniqi del Cluj ed Orsolini del Bologna.

