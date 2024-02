Lazio, parla Rovella – La Lazio non è in un grande momento di forma ed è in cerca di riscatto per riprendere il proprio cammino in campionato. Ieri il centrocampista Nicolò Rovella ha presenziato al primo evento stagionale de La Lazio nelle scuole. Il centrocampista ha rilasciato alcune dichiarazioni come riporta Gianluca Di Marzio.

Sulla prossima partita – “Mi dispiace non esserci, non vedo l’ora di tornare in gruppo per la partita con il Bayern“.

Reazione dopo Bergamo – “Lunedì abbiamo parlato con il mister e abbiamo iniziato a pensare alla prossima gara. I risultati arriveranno anche perché prima degli ultimi due negativi venivamo da una bella serie di vittorie. Vogliamo ripartire contro il Cagliari, poi testa alla Champions League“. Ha aggiunto: “Da questo momento complicato si esce con il duro lavoro, non ci sono altri modi. Serve la massima voglia in ogni allenamento, vogliamo ripartire con determinazione”.

Lazio, parla Rovella: “I risultati arriveranno”

Squadra unita – “Lo spogliatoio è unito, remiamo tutti dalla stessa parte. Le voci che circolano sono infondate. Il mister è sempre stato chiaro e noi lo abbiamo sempre seguito. Dobbiamo fare quello che ci chiede ed essere più determinati, abbiamo iniziato a farlo già da lunedì”.

Prossimi impegni – “Il prossimo mese sarà fondamentale, non ci sono dubbi. Più ci avviciniamo alla fine della stagione, più aumenta il peso delle partite. Ci aspettano due match importanti, ce ne saranno anche altri. Pensiamo una sfida alla volta. Il momento che stiamo vivendo è difficile, non dobbiamo abbatterci, ma continuare a lavorare”.

Il suo rendimento – “Devo crescere ancora in tante cose. Ora mi sento bene, spero che il mio livello si alzi costantemente, voglio migliorare nella fase offensiva. Ci sto provando in settimana, ne parlo tanto con Sarri“.

