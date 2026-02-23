Non c’è pace in casa Lazio. Oltre ai risultati poco brillanti sul campo e la contestazione dei tifosi ancora apertissima, i biancocelesti devono pensare anche all’infermeria. Nella gara molto opaca di Cagliari, Nicolò Rovella è uscito per infortunio al minuto 60 in seguito ad una caduta che ha causato la frattura della clavicola destra. L’ex Genoa e Juve si è sottoposto all’intervento chirurgico in giornata ed ha già iniziato l’iter riabilitativo. Per Maurizio Sarri la perdita di Rovella in un momento cruciale della stagione rappresenta un’ulteriore difficoltà nel percorso già complicato, visti anche i lunghissimi tempi di recupero: il centrocampista difficilmente tornerà in campo prima due o tre mesi.

LAZIO, ROVELLA SI È OPERATO: LA NOTA DEL CLUB

Così la Lazio ha ufficializzato l’esito positivo dell’intervento chirurgico:

“La S.S. Lazio comunica che il calciatore Nicolò Rovella è stato sottoposto nel pomeriggio odierno a intervento chirurgico di riduzione e osteosintesi della frattura della clavicola destra, riportata nel corso della gara disputata a Cagliari.

L’intervento è perfettamente riuscito. Il calciatore inizierà nei prossimi giorni il programma riabilitativo specifico, sotto il costante monitoraggio dello staff medico biancoceleste”.

Oltre a “Lazio, operazione riuscita per Rovella: i tempi di recupero” leggi anche: