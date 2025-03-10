Lazio, offerta da 15 milioni per Isaksen: ecco cosa è successo

Olympiacos tenta Isaksen con un’offerta da 15 milioni

Durante la sessione invernale di mercato, la Lazio ha ricevuto una proposta concreta dall’Olympiacos per Gustav Isaksen. Il club greco era disposto a investire 15 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni dell’esterno danese, cercando di chiudere l’operazione rapidamente.

Affare vicino alla chiusura, ma Isaksen dice no

L’accordo tra le due società sembrava essere a un passo dalla definizione, ma l’ostacolo principale è stato lo stesso Isaksen. Il giocatore ha rifiutato la possibilità di trasferirsi in Super League greca, preferendo restare alla Lazio almeno fino al termine della stagione. La sua decisione è stata dettata dalla volontà di affermarsi in Serie A e continuare il percorso di crescita sotto la guida di Marco Baroni.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Il futuro di Isaksen resta un’incognita

Nonostante la permanenza a Roma, il futuro di Isaksen resta in bilico. La società biancoceleste potrebbe valutare nuove offerte in estate, soprattutto se il giocatore non riuscirà a conquistare maggiore spazio nelle rotazioni di Baroni. L’Olympiacos, dal canto suo, potrebbe tornare alla carica nei prossimi mesi, così come altri club interessati al talento danese.

Per il momento, Isaksen ha scelto di restare alla Lazio, ma la sua situazione andrà monitorata attentamente in vista del mercato estivo.

LEGGI ANCHE: