Lazio, occhi su Simic: il difensore piace anche in Bundesliga

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 25 Aprile 2025

Il profilo di Jan-Carlo Simic e la sua crescita all’Anderlecht

Jan-Carlo Simic, difensore centrale classe 2005, sta attirando l’interesse di numerosi club europei, tra cui la Lazio, che segue con attenzione il suo percorso di crescita. Arrivato all’Anderlecht la scorsa estate proveniente dal Milan per una cifra vicina ai 3 milioni di euro, il giovane talento serbo-tedesco ha vissuto una stagione di alti e bassi, alternando prestazioni convincenti ad altre meno brillanti. Tuttavia, il suo potenziale tecnico e fisico lo rende uno dei profili più promettenti nel panorama continentale.

La valutazione economica e la concorrenza crescente

Attualmente, il valore di mercato di Simic si attesta intorno ai 7 milioni di euro, ma l’interesse crescente da parte di vari club potrebbe far lievitare sensibilmente il prezzo; oltre alla Lazio, anche Roma e Fiorentina osservano da vicino l’evoluzione del giovane difensore, facendo pensare a un possibile ritorno in Serie A. Sullo sfondo, si registra anche l’attenzione di squadre della Bundesliga come Lipsia e Eintracht Francoforte, pronte a inserirsi nella corsa al giocatore.

Le prospettive per il futuro di Simic

Classe 2005 e un margine di crescita ancora molto ampio, Simic rappresenta un investimento strategico per chi intende puntare su profili giovani ma già rodati a livello internazionale. L’Anderlecht, consapevole del crescente interesse, potrebbe trarre un importante beneficio economico da un’eventuale cessione, sfruttando la competizione per massimizzare il ritorno finanziario. La prossima finestra di mercato sarà decisiva per il futuro del calciatore, che potrebbe presto fare il suo ritorno in un campionato di primo piano.

