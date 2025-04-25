Lazio, occhi su Simic: il difensore piace anche in Bundesliga
Il profilo di Jan-Carlo Simic e la sua crescita all’Anderlecht
Jan-Carlo Simic, difensore centrale classe 2005, sta attirando l’interesse di numerosi club europei, tra cui la Lazio, che segue con attenzione il suo percorso di crescita. Arrivato all’Anderlecht la scorsa estate proveniente dal Milan per una cifra vicina ai 3 milioni di euro, il giovane talento serbo-tedesco ha vissuto una stagione di alti e bassi, alternando prestazioni convincenti ad altre meno brillanti. Tuttavia, il suo potenziale tecnico e fisico lo rende uno dei profili più promettenti nel panorama continentale.
La valutazione economica e la concorrenza crescente
Attualmente, il valore di mercato di Simic si attesta intorno ai 7 milioni di euro, ma l’interesse crescente da parte di vari club potrebbe far lievitare sensibilmente il prezzo; oltre alla Lazio, anche Roma e Fiorentina osservano da vicino l’evoluzione del giovane difensore, facendo pensare a un possibile ritorno in Serie A. Sullo sfondo, si registra anche l’attenzione di squadre della Bundesliga come Lipsia e Eintracht Francoforte, pronte a inserirsi nella corsa al giocatore.
Le prospettive per il futuro di Simic
Classe 2005 e un margine di crescita ancora molto ampio, Simic rappresenta un investimento strategico per chi intende puntare su profili giovani ma già rodati a livello internazionale. L’Anderlecht, consapevole del crescente interesse, potrebbe trarre un importante beneficio economico da un’eventuale cessione, sfruttando la competizione per massimizzare il ritorno finanziario. La prossima finestra di mercato sarà decisiva per il futuro del calciatore, che potrebbe presto fare il suo ritorno in un campionato di primo piano.
LEGGI ANCHE:
- Napoli su Garnacho, ma valuta anche lo scambio Osimhen-Hojlund
- Inter, primi contatti per Santiago Castro: rinforzo per l’attacco?
- Mercato Juventus, il sogno è Tonali. Il Newcastle chiede 70 milioni
- Napoli su Marianucci, ma la concorrenza resta viva secondo Corsi
- La Lazio guarda a Jutglà: sfida europea e concorrenza saudita
- Fiorentina, sfida a due tra Napoli e Juve per Comuzzo: i dettagli
- Raspadori vuole lasciare Napoli: cerca spazio in vista del Mondiale
- Hummels verso il ritorno al B. Dortmund per il Mondiale per Club
- Udinese punta su Derrick Kohn per rinforzare la fascia sinistra
- Nottingham Forest su Saelemaekers: il Milan apre alla cessione