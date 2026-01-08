Lazio, occhi su Quinten Timber: valutazioni in corso a centrocampo

La strategia della Lazio per il centrocampo

La Lazio lavora su più tavoli per rinforzare il centrocampo nella sessione invernale. L’obiettivo è chiaro: aumentare qualità e profondità in un reparto che, con il calendario che si infittisce, richiede soluzioni affidabili. Mentre Kenneth Taylor è vicino a definire il trasferimento dall’Ajax, la dirigenza biancoceleste valuta profili alternativi per non farsi trovare impreparata.

Tra questi, oltre ad Alex Tóth del Ferencváros, emerge con forza il nome di Quinten Timber, centrocampista del Feyenoord seguito con attenzione.

Timber profilo completo e margini di crescita

Secondo Alfredo Pedullà, la Lazio monitora da vicino il nazionale olandese classe 2001, già protagonista con 8 presenze e un gol con la Nazionale Olandese; in stagione, Timber ha collezionato 15 presenze in Eredivisie, firmando 2 reti e 3 assist. Numeri che raccontano un centrocampista dinamico, capace di incidere in entrambe le fasi.

Il suo percorso al Feyenoord, iniziato nel luglio 2022, lo ha portato a maturare esperienza europea e continuità ad alto livello.

Contratto in scadenza e valutazioni economiche

Il nodo centrale resta il contratto. Timber è in scadenza e i tentativi di rinnovo con il Feyenoord non hanno prodotto un accordo: una situazione che apre spiragli di mercato, anche se al momento la Lazio non ha ancora presentato un’offerta ufficiale.

Secondo Transfermarkt, il valore del giocatore si aggira sui 25 milioni di euro. Una cifra importante, in linea con le richieste del club olandese, che in estate aveva fissato il prezzo tra i 25 e i 30 milioni. Una pista da seguire con attenzione nelle prossime settimane.