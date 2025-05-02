Lazio, occhi su Luca Netz: rinforzo possibile per la fascia sinistra

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 2 Maggio 2025

Obiettivo per la corsia mancina

La Lazio sta valutando con attenzione il profilo di Luca Netz, giovane laterale sinistro attualmente in forza al Borussia Mönchengladbach, come possibile rinforzo per la prossima stagione. Il club biancoceleste, alla ricerca di nuove soluzioni per rafforzare il reparto arretrato, considera il tedesco una valida alternativa in vista del futuro, con particolare attenzione alla sua crescita tecnica e alla sua versatilità.

Profilo giovane ma già esperto

Classe 2003, Netz ha collezionato numerose presenze con le selezioni giovanili della Germania, confermandosi come uno dei terzini più promettenti della sua generazione. Nonostante la giovane età, il difensore vanta una buona esperienza nella Bundesliga con la maglia del Borussia Mönchengladbach, dove si è messo in luce per la sua capacità di spinta e la qualità nel supporto alla manovra offensiva. Il suo contratto con il club tedesco scadrà nel 2026.

Cifre accessibili per le casse biancocelesti

Il cartellino di Luca Netz è valutato attorno ai 10 milioni di euro, una cifra ritenuta sostenibile dalla dirigenza della Lazio. Un investimento considerato in linea con le strategie del club capitolino, che mira a inserire profili giovani ma già pronti per affrontare le sfide della Serie A. L’operazione potrebbe concretizzarsi nel corso dell’estate, in caso di evoluzione positiva nei contatti tra le parti.

Strategia della Lazio per rafforzare la rosa

L’interesse per Netz si inserisce in una più ampia strategia della Lazio, orientata a ringiovanire e rinforzare l’organico con elementi di prospettiva. L’obiettivo è creare una rosa più equilibrata, in grado di competere su più fronti nella prossima stagione.

LEGGI ANCHE: