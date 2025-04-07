Lazio, occhi su Kevin Zenon: talento argentino nel mirino

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 7 Aprile 2025 · Aggiornato il 6 Aprile 2025

La Lazio osserva da vicino Kevin Zenon

La Lazio ha messo gli occhi su Kevin Zenon, centrocampista argentino in forza al Boca Juniors. Secondo quanto riportato da Boca Noticias, il club biancoceleste sta monitorando con grande attenzione il rendimento del giovane talento sudamericano, che in questa stagione ha già collezionato 12 presenze ufficiali e realizzato 2 reti. Classe 2001, Kevin Zenon è apprezzato per la sua intelligenza tattica, la qualità del piede sinistro e la versatilità: può agire sia da mezzala che da esterno offensivo.

Clausola da 15 milioni e profilo ideale per il progetto Lazio

Il Boca Juniors, consapevole dell’interesse crescente nei confronti del giocatore, non si opporrà a una cessione, purché venga pagata la clausola rescissoria fissata a circa 15 milioni di euro. La valutazione economica è considerata alla portata di una società come la Lazio, che nelle ultime stagioni ha dimostrato di saper investire con criterio su giovani di prospettiva. Kevin Zenon, con il suo profilo tecnico e anagrafico, rientra perfettamente nella linea progettuale disegnata dal direttore sportivo biancoceleste, orientata a costruire un gruppo solido e sostenibile nel medio-lungo termine.

Un’operazione che guarda al futuro

L’eventuale acquisizione di Kevin Zenon rappresenterebbe un investimento strategico per la Lazio, intenzionata a rinnovare e ringiovanire il proprio centrocampo. L’argentino ha mostrato qualità interessanti nella Liga Profesional e potrebbe adattarsi con rapidità al contesto tattico della Serie A. Al momento non si registrano trattative formali, ma l’interesse è concreto e potrebbe intensificarsi nelle prossime settimane.

