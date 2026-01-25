Lazio, occhi su Iroegbunam dell’Everton
LAZIO IROEGBUNAM EVERTON – Con la partenza di Guendouzi, la Lazio cerca un nuovo innesto a centrocampo.
Secondo quanto riferisce Sky Sport, i biancocelesti starebbero pensando a Tim Iroegbunam, mediano nato nel 2003 e in forza all’Everton.
LAZIO IROEGBUNAM EVERTON – Non ci sarebbe stata ancora una offerta ufficiale da parte dei capitolini, ma il giocatore in questione sarebbe un profilo gradito.
La rosa di Maurizio Sarri, nonostante le diverse cessioni pesanti, vorrebbe comunque rinforzare la rosa per provare a centrare un posto in Europa. Ieri sera la squadra ha pareggiato 0-0 in casa del Lecce. Attualmente la Lazio è nona in classifica con 29 lunghezze raccolte fino a questo momento.
