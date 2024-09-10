Lazio Cherki Lione – Il calciomercato della Lazio non ha entusiasmato i tifosi: due totem come Luis Alberto e Immobile sono partiti e, dal punto di vista dei supporter, non sono stati rimpiazzati a dovere. Nella prossima sessione di mercato tuttavia potrebbe arrivare un colpo interessante a parametro zero: come riporta il Corriere dello Sport il presidente Lotito è molto attento alla situazione relativa a Rayan Cherki.

La situazione – Cherki ha rifiutato il rinnovo di contratto e nessuno ha offerto i 18 milioni richiesti dal Lione, il risultato è che il calciatore attualmente si trova fuori rosa. Jolly importante, può giocare in vari ruoli offensivi e può fare comodo alla Lazio anche se un calciatore del genere a parametro zero potrebbe fare gola a diversi club.

Lazio, occasione Cherki: fuori rosa a Lione

Niente Gennaio – Il Lione proverà a venderlo a Gennaio a prezzi inferiori ma la Lazio non sembra interessata ad inserirsi: Lotito valuterà nuovi ingressi in caso di andamento insufficiente della squadra. L’unica certezza è che la Lazio ha un buco a centrocampo da colmare: vedremo se la dirigenza biancoceleste deciderà di intervenire.

