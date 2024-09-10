Lazio, occasione Cherki: fuori rosa a Lione
Lazio Cherki Lione – Il calciomercato della Lazio non ha entusiasmato i tifosi: due totem come Luis Alberto e Immobile sono partiti e, dal punto di vista dei supporter, non sono stati rimpiazzati a dovere. Nella prossima sessione di mercato tuttavia potrebbe arrivare un colpo interessante a parametro zero: come riporta il Corriere dello Sport il presidente Lotito è molto attento alla situazione relativa a Rayan Cherki.
La situazione – Cherki ha rifiutato il rinnovo di contratto e nessuno ha offerto i 18 milioni richiesti dal Lione, il risultato è che il calciatore attualmente si trova fuori rosa. Jolly importante, può giocare in vari ruoli offensivi e può fare comodo alla Lazio anche se un calciatore del genere a parametro zero potrebbe fare gola a diversi club.
Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.
Lazio, occasione Cherki: fuori rosa a Lione
Niente Gennaio – Il Lione proverà a venderlo a Gennaio a prezzi inferiori ma la Lazio non sembra interessata ad inserirsi: Lotito valuterà nuovi ingressi in caso di andamento insufficiente della squadra. L’unica certezza è che la Lazio ha un buco a centrocampo da colmare: vedremo se la dirigenza biancoceleste deciderà di intervenire.
LEGGI ANCHE:
- Obi Mikel: “Osimhen voleva davvero il Chelsea: le visite mediche…”
- De Zerbi sul mercato del Marsiglia: “Felice. Alcune cessioni, ma…”
- Barcellona: Marc Bernal out per un anno, comunicato ufficiale
- Milan, allarme rosso: la decisione definitiva su Rabiot; Vos…
- Maldini: “Equilibrio e pazienza per la Nazionale e la Fiorentina. La Serie A, Daniel…”
- Kean tra Nazionale e Fiorentina: “Importante farsi trovare pronti e parlare sul campo”
- Israele-Italia, Spalletti post gara: “Maturissimi e con età molto giovane, avanti così”
- Svilar, l’inamovibile di De Rossi: Roma, rinnovo e aumento in vista