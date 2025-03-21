Lazio, obiettivo Federico Chiesa: ritorno in Italia sempre più vicino

Un’occasione di mercato per i biancocelesti

La Lazio sta monitorando con attenzione la situazione di Federico Chiesa, attualmente in forza al Liverpool, dove fatica a trovare continuità. L’esterno offensivo italiano potrebbe lasciare Anfield al termine della stagione per cercare un rilancio nel calcio italiano. L’operazione appare fattibile, considerando che il costo del cartellino si aggira intorno ai 15 milioni di euro, una cifra che renderebbe l’investimento accessibile per il club capitolino.

Chiesa in cerca di rilancio dopo l’esperienza inglese

Dopo il trasferimento in Premier League, Federico Chiesa non è riuscito a imporsi come titolare fisso nel sistema di gioco dei Reds. Le difficoltà di ambientamento e la concorrenza nel reparto offensivo hanno limitato il suo impatto, spingendolo a valutare un ritorno in Serie A. La Lazio, alla ricerca di rinforzi di qualità per la prossima stagione, potrebbe rappresentare la destinazione ideale per rilanciare la carriera di Federico Chiesa.

Un affare strategico per la Lazio

Il tecnico dei biancocelesti, Marco Baroni, avrebbe già dato il suo benestare all’operazione, convinto che il talento e la duttilità di Federico Chiesa possano essere un valore aggiunto per la squadra. Con un investimento relativamente contenuto, la Lazio potrebbe assicurarsi un giocatore di grande esperienza internazionale, pronto a tornare protagonista nel campionato italiano.

