Lazio, Nuno Tavares verso l’Al-Ittihad: maxi offerta dall’Arabia

L’accordo con l’Al-Ittihad prende forma

La trattativa entra nella fase decisiva. Secondo TMW, Al-Ittihad e Nuno Tavares hanno già raggiunto un’intesa su basi economiche molto rilevanti, con un potenziale ingaggio superiore agli 8 milioni di euro a stagione. Un’offerta che ha convinto il terzino portoghese, ora in attesa che il club saudita formalizzi la proposta alla Lazio.

La posizione della Lazio e le cifre

Il club biancoceleste osserva con attenzione. La richiesta è chiara: servono almeno 20 milioni di euro per aprire la trattativa. Una cifra che garantirebbe una plusvalenza importante, considerando anche la clausola che riconosce il 40% della rivendita all’Arsenal, club da cui Nuno Tavares è arrivato prima in prestito e poi a titolo definitivo per circa 5 milioni.

Il ruolo di Sergio Conceição

Il tecnico dell’Al-Ittihad, Sergio Conceição, ha già trovato un ampio accordo con l’entourage del giocatore. Un dettaglio che pesa, perché accelera un’operazione impostata da settimane e ormai pronta a entrare nel vivo del calciomercato invernale.

Scenari e prospettive

Nuno Tavares, sotto contratto con la Lazio fino al 30 giugno 2029, ha collezionato 9 presenze in Serie A in stagione e 3 con la nazionale del Portogallo. La sua valutazione attuale è di 15 milioni secondo Transfermarkt, ma l’interesse saudita cambia gli equilibri. Per la Lazio, la cessione potrebbe finanziare rinforzi mirati. Ora la palla passa all’Al-Ittihad.