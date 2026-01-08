Lazio, Nuno Tavares verso l’addio: offerte estere e prezzo fissato

Nuno Tavares ai margini del progetto Lazio

Il futuro di Nuno Tavares sembra sempre più lontano dalla Lazio. Il club biancoceleste avrebbe ricevuto diverse manifestazioni di interesse dall’estero, in particolare dalla Russia, per il laterale portoghese. Una situazione che si intreccia con il momento delicato vissuto dal giocatore, ormai fuori dalle rotazioni tecniche.

Un mese senza campo e la richiesta di cessione

Nuno Tavares avrebbe espresso la volontà di cambiare aria. L’ex Arsenal non scende in campo da oltre un mese, dalla sostituzione all’intervallo nella sfida tra Lazio e Bologna. Da allora, cinque panchine consecutive e un ruolo sempre più marginale nello scacchiere biancoceleste.

Interesse dall’Arabia e dalla Premier League

Sul classe 2000 resta vivo l’interesse dell’Al-Ittihad, anche se al momento non è stato trovato un accordo con la Lazio. Secondo Sky Germania e Sky Sports, la cessione del portoghese appare probabile già in questa sessione invernale. Oltre alla pista saudita, non è escluso un ritorno in Premier League, dove il profilo del portoghese continua a essere seguito.

Valutazione e dettagli economici

La Lazio valuta il cartellino di Nuno Tavares circa 20 milioni di euro, una cifra nettamente superiore ai 6 milioni investiti per il suo acquisto. Da considerare anche la clausola del 20% sulla futura rivendita a favore dell’Arsenal, dettaglio che influenzerà le strategie del club capitolino.