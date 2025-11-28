Samuele Zarlenga · Pubblicato il 28 Novembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Dopo la prima stagione agli ordini di Marco Baroni iniziata al top ma terminata in flessione, Nuno Tavares non è riuscito a ritrovare l’efficacia mostrata nelle prime uscite dello scorso anno. Con mister Sarri non è mai scattata la scintilla e la necessità di fare cassa del club biancoceleste a gennaio potrebbe spingere il terzino portoghese a lasciare la Capitale.

La sfida scudetto è alle porte! Abbiamo preparato un pronostico Roma - Napoli con i migliori pronostici e le quote a confronto: non farti trovare impreparato per il Derby del Sole.

LAZIO, ADDIO TAVARES A GENNAIO? LOTITO FISSA IL PREZZO

Oltre ai continui problemi fisici che lo tormentano da sempre, in questa stagione l’ex Marsiglia si è reso protagonista anche di prestazioni negative e il derby perso a causa di una sua leggerezza è l’esempio lampante. Proprio per queste ragioni, il prezzo per il laterale mancino sarebbe più che dimezzato rispetto a pochi mesi fa: quest’estate infatti, Lotito non ha preso in considerazione offerte inferiori ai 40 milioni di euro, ma, secondo quanto riportato da Il Messaggero, attualmente il valore di mercato del giocatore non supererebbe i 15 milioni di euro. Inoltre, in base agli accordi previsti per l’arrivo del portoghese nell’estate del 2024, il 40% della cifra incassata dai biancocelesti dovrà essere versata nelle casse dell’Arsenal.

L’IPOTESI ARABIA E I SOSTITUTI

Se in Europa trovare una sistemazione a Tavares appare complicato, non si può dire lo stesso dell’Arabia Saudita. L’entourage del giocatore avrebbe già cominciato a sondare il terreno, ottenendo l’ok del giocatore. Qualora a gennaio arrivasse la giusta offerta dunque, le strade della Lazio e del classe 2000 si divideranno. Le alternative nel taccuino del ds Fabiani sono: Aaron Martin, in scadenza col Genoa, Gaaei dell’Ajax e Kike Salas del Siviglia.

Oltre a “Lazio, Nuno Tavares in uscita? Ipotesi Arabia sempre più concreta” leggi anche: