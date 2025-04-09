Samuele Zarlenga · Pubblicato il 9 Aprile 2025 · Aggiornato il 9 Aprile 2025

Dopo l’ennesimo infortunio accusato nella gara di Bergamo contro l’Atalanta, in casa Lazio sono in corso delle valutazioni sul futuro di Nuno Tavares. Il portoghese infatti, dopo un avvio stratosferico a suon di assist per i compagni (8 assist in Serie A nelle prime 10 giornate), ha subito un calo drastico proprio a causa dei numerosi problemi fisici che lo tormentano da ormai diversi mesi.

A livello tecnico-tattico, Nuno Tavares è senza dubbio un giocatore imprescindibile della Lazio di Baroni, dato che con le sue galoppate ad altissima velocità sulla fascia è in grado di mettere in difficoltà qualsiasi avversario. È evidente però, che il classe 2000 non riesca ad assicurare dal punto di vista fisico, le stesse garanzie fornite sul piano del gioco: proprio per questo motivo, la società capitolina sta seriamente pensando di prendere in considerazione le offerte che arriveranno in estate per l’ex Marsiglia.

LAZIO-NUNO TAVARES, IN ESTATE SARÀ GIÀ ADDIO? LOTITO FISSA IL PREZZO

Arrivato a Formello dall’Arsenal la scorsa estate, Nuno Tavares è stato ingaggiato con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 5 milioni di euro, più il 40% sulla futura rivendita. Vista l’elevata percentuale che i biancocelesti verserebbero nelle casse dei Gunners, il presidente Lotito non ha alcuna intenzione di sedersi al tavolo delle trattive se l’eventuale acquirente si presentasse con meno di 35/40 milioni di euro. Incassare una cifra simile sarebbe importantissimo per la società, dato che, oltre a garantire la liquidità necessaria per assicurarsi il sostituto, permetterebbe di registrare una plusvalenza record.

Oltre a “Lazio, Nuno Tavares già ai saluti? ecco la valutazione di Lotito” leggi anche: