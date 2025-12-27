Lazio-Nuno Tavares, è finita? Ecco i possibili sostituti

Foto © Stefano D’Offizi

Nuno Tavares può lasciare la Lazio già nella prossima sessione di mercato, complice un calo di rendimento che dura ormai da quasi un anno. Appare infatti lontanissimo il ricordo del giocatore che, nella scorsa Serie A, aveva incantato tutti con 8 assist nelle prime dieci giornate.

LAZIO, IPOTESI ARABIA PER NUNO TAVARES: MARTIN, VALERI E PARISI I NOMI PER SOSTITUIRLO

In pole position per il portoghese c’è l’Al-Ittihad, pronto all’affondo decisivo già a gennaio. Su esplicita richiesta dell’allenatore e connazionale Sergio Conceição, la dirigenza è infatti intenzionata a mettere sul piatto un ingaggio significativo per l’ex Marsiglia per convincerlo ad approdare in Arabia Saudita.

Qualora la cessione di Nuno Tavares diventasse realtà, i biancocelesti non vogliono farsi trovare impreparati e stanno già monitorando il sostituto. Sul taccuino del ds Fabiani ci sono tre nomi principali: il nome in cima alla lista è Aaron Martin che non ha ancora rinnovato il proprio contratto con il Genoa (in scadenza a giugno), Emanuele Valeri del Parma (che ha già militato nelle giovanili del club capitolino) e Fabiano Parisi della Fiorentina.

