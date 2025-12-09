Lazio, Nuno Tavares con le valigie in mano? I possibili sostituti

Samuele Zarlenga · Pubblicato il 9 Dicembre 2025 · Aggiornato il 9 Dicembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

La lazio sta cominciando a monitorare la situazione mercato con molta attenzione per provare a rinforzare la propria rosa. Le zone di campo in cui mister Sarri ha chiesto degli innesti sono diverse: dalla mezz’ala al centravanti, passando per gli out di destra e di sinistra. Per la fascia destra può tornare di moda Anton Gaaei dell’Ajax, vista la probabile partenza di Marusic a giugno, mentre per la corsia mancina tiene banco la questione Nuno Tavares.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i migliori siti scommesse calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

LAZIO, NUNO TAVARES IN ARABIA? MARTIN E NETZ I POSSIBILI SOSTITUTI

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il terzino portoghese è nel mirino di vari club dell’Arabia Saudita, i quali soddisferebbero ampiamente le richieste economiche del giocatore. A non essere soddisfatta sarebbe la Lazio: le società saudite non sembrano intenzionate a fare follie per l’ex Marsiglia e il presidente Lotito non può scendere a compromessi principalmente per due ragioni. La prima è che l’Arsenal gode del 40% sulla futura rivendita, mentre la seconda riguarda le casse del club: con il mercato a saldo zero, serve una cessione di almeno 25-30 milioni di euro per sistemare i conti in vista della trimestrale di marzo, la quale sarà fondamentale per evitare un nuovo blocco del mercato la prossima estate.

Intanto, Maurizio Sarri sta già segnalando al ds Fabiani i profili graditi per sostituire Nuno Tavares. Il nome in cima alla lista è Aaron Martin del genoa, che, dopo un periodo difficile con Vieira, sta trovando di nuovo continuità con De Rossi, ma l’intesa per rinnovare il contratto in scadenza nel 2026 è ancora lontana. Il secondo giocatore monitorato con attenzione è Luca Netz del Borussia Monchengladbach, anche lui in scadenza a fine stagione.

Oltre a “Lazio, Nuno Tavares con le valigie in mano? I possibili sostituti” leggi anche: