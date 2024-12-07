Lazio, Noslin come Tavares e Rovella: la clausola rescissoria

Tijjani Noslin, attaccante della Lazio ed eroe di Coppa con la tripletta che ha steso il Napoli, avrà una clausola rescissoria pari a 70 mln

TIJJANI NOSLIN LAZIO CLAUSOLA – L’ora dei Tijjani, olandesi e con il numero 14 sulle spalle, in Serie A, sembra essere definitivamente scoccata. Il centrocampista del Milan, Reijnders, non è l’unico tulipano ad aver ritrovato la stagione della definitiva fioritura in Italia, alla seconda annata nel massimo campionato. Il mediano rossonero pare essere in ottima compagnia, tanto che, un altro Tijjani, Noslin, ha vestito i panni da eroe nella gara di Coppa Italia tra la sua Lazio e il Napoli di Antonio Conte, steso con un perentorio 3-1 in virtù di una tripletta proprio dell’ex Hellas Verona. E i biancocelesti gongolano nel dolce pensiero di un investimento da 8,5 milioni di euro che potrà valerne molti di più. In fondo, la clausola rescissoria parla chiaro.

Stando a quanto riferito da Il Corriere dello Sport, infatti, la società biancoceleste potrebbe porre la stessa, enorme, cifra sull’accordo siglato con l’attaccante di Amsterdam, equivalente a 70 milioni di euro. Tanto quanto i vari Nuno Tavares e Rovella, altri punti di forza di un’aquila che vola altissimo, sino a questo momento della stagione, in tutte le competizioni. Agli ordini di Marco Baroni, a Verona, così come a Roma, Tijjani Noslin è pronto a vivere un’avventura da assoluto protagonista dopo aver già compiuto un piccolo, grande, passo nella storia della Lazio. Nessuno, infatti, dal 1974 e dopo Giorgio Chinaglia, non un nome qualunque da quelle parti, aveva realizzato una tripletta agli azzurri in qualsiasi competizione. E un altro nome, quello di Tijjani Noslin, è pronto a brillare nel prossimo futuro a tinte biancocelesti.

