Lazio, non tramonta la pista Fazzini: i dettagli
LAZIO FAZZINI – Nonostante le recenti dichiarazioni di più parti coinvolte, non sarebbe ancora del tutto tramontata la trattativa tra Lazio ed Empoli per Jacopo Fazzini, giovane e molto promettente centrocampista della squadra toscana.
Secondo l’edizione odierna de Il Messaggero, i dialoghi sarebbero stati ripresi. Uno dei nodi principali riguarderebbe la formula, in quanto l’Empoli vorrebbe un prestito oneroso o comunque un obbligo di riscatto ma prima dell’estate 2026.
LAZIO FAZZINI – Sul giocatore ci sarebbero anche altre squadre, su tutte il Napoli, ma lui avrebbe sempre dato la preferenza ai biancocelesti.
