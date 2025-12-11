Lazio, nodi Castellanos e Guendouzi: gennaio può cambiare tutto

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 11 Dicembre 2025 · Aggiornato il 11 Dicembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Castellanos e Guendouzi, futuro in bilico

La situazione in casa Lazio si fa delicata. Il club sta ascoltando le proposte per Taty Castellanos e Mattéo Guendouzi, due profili che potrebbero lasciare Formello già a gennaio se arrivasse un’offerta vicina ai venti milioni. Il valore dei due giocatori è chiaro e la dirigenza si muoverà solo di fronte a una proposta considerata adeguata.

La stagione ha mostrato segnali contrastanti: entrambi hanno alternato buone prestazioni a fasi più complesse, motivo che spinge il club a valutare con lucidità ogni scenario.

Sarri chiede garanzie tecniche

Maurizio Sarri non intende ritrovarsi con una squadra indebolita nel momento cruciale del campionato. La Liga osserva da vicino Castellanos, mentre il Sunderland insiste per Guendouzi. Il tecnico, però, chiede continuità e pretende sostituti immediatamente funzionali al suo gioco.

Le prime discussioni interne indicano una strategia chiara: uscire solo se è già pronto un innesto di livello pari o superiore.

Obiettivi e opportunità per gennaio

Il nome che accende l’immaginazione dell’ambiente è Giacomo Raspadori, ma la trattativa appare complessa. A centrocampo restano attenzionati Ivan Ilic e Giovanni Fabbian, profili dinamici e perfetti per il sistema di Sarri. Intanto Toma Basic ha guadagnato spazio, merito di prestazioni costanti che hanno convinto il tecnico.

Gennaio può diventare un mese decisivo. La Lazio riflette, bilanciando esigenze tecniche, valutazioni economiche e l’evoluzione del mercato.