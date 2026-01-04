 Salta al contenuto
Lazio Calcio News 24/7 Napoli Calcio News 24/7

Lazio-Napoli, le formazioni ufficiali e dove vederla in tv

Cristiano Abbruzzese
2 min
Maurizio Sarri
Foto © Stefano D'Offizi

Le Scelte Tecniche per il match dell’Olimpico

Il lunch match della 18ª giornata di Serie A offre un derby del Sud di alto profilo: Lazio-Napoli. Entrambe le squadre, allenate da due maestri come Maurizio Sarri e Antonio Conte, cercano punti cruciali per le loro ambizioni in classifica. Ecco le scelte ufficiali dei due tecnici.

I Titolari in Campo: I Moduli e gli Uomini

Il tecnico della LazioMaurizio Sarri, conferma il suo 4-3-3: Provedel tra i pali; in difesa MarusicGilaRomagnoli e Pellegrini; a centrocampo la triade è GuendouziCataldi e Basic; il tridente d’attacco è composto da CancellieriNoslin e Zaccagni.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Dall’altra parte, Antonio Conte risponde con il suo 3-4-3. Davanti a Milinkovic-Savic, la difesa a tre è composta da Di LorenzoRrahmani e Juan Jesus; le corsie sono affidate a Politano e Spinazzola, con Lobotka e McTominay al centro; in avanti la punta è Hojlund, supportato da Neres e Elmas. Assenti anche dalla panchina sia Vergara che Lucca per problemi fisici.

Lazio-Napoli, le formazioni ufficiali

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. All. Sarri

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, Mctominay Spinazzola; Neres, Hojlund, Elmas. All. Conte

Dove Seguire la Sfida

Il match Lazio-Napoli sarà trasmesso in diretta esclusiva sui canali DAZN, visibili via smart TV, e sarà disponibile in streaming sull’app e sulla piattaforma DAZN. Una partita chiave per il percorso in campionato delle due formazioni.

In tendenza

I più letti nelle ultime 3 ore

Notizie correlate

Ultime 24 ore • Stessa categoria

BONUS SPORT

150% Fino A 250€

Prelievo Veloce Quote Top Live Betting
OTTIENI BONUS