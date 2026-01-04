Lazio-Napoli, le formazioni ufficiali e dove vederla in tv

Le Scelte Tecniche per il match dell’Olimpico

Il lunch match della 18ª giornata di Serie A offre un derby del Sud di alto profilo: Lazio-Napoli. Entrambe le squadre, allenate da due maestri come Maurizio Sarri e Antonio Conte, cercano punti cruciali per le loro ambizioni in classifica. Ecco le scelte ufficiali dei due tecnici.

I Titolari in Campo: I Moduli e gli Uomini

Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, conferma il suo 4-3-3: Provedel tra i pali; in difesa Marusic, Gila, Romagnoli e Pellegrini; a centrocampo la triade è Guendouzi, Cataldi e Basic; il tridente d’attacco è composto da Cancellieri, Noslin e Zaccagni.

Dall’altra parte, Antonio Conte risponde con il suo 3-4-3. Davanti a Milinkovic-Savic, la difesa a tre è composta da Di Lorenzo, Rrahmani e Juan Jesus; le corsie sono affidate a Politano e Spinazzola, con Lobotka e McTominay al centro; in avanti la punta è Hojlund, supportato da Neres e Elmas. Assenti anche dalla panchina sia Vergara che Lucca per problemi fisici.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. All. Sarri

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, Mctominay Spinazzola; Neres, Hojlund, Elmas. All. Conte

Dove Seguire la Sfida

Il match Lazio-Napoli sarà trasmesso in diretta esclusiva sui canali DAZN, visibili via smart TV, e sarà disponibile in streaming sull’app e sulla piattaforma DAZN. Una partita chiave per il percorso in campionato delle due formazioni.