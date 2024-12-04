 Salta al contenuto
Lazio-Napoli, Baroni: “Test vero in un mese importante, non dobbiamo temere di misurarci”

Alessandro Collu
2 min
Lazio Baroni

Prima gara tra Lazio e Napoli che dopo la Coppa Italia nella Capitale si ritroveranno domenica per il campionato in Campania: Marco Baroni, tecnico biancoceleste ne ha parlato nella conferenza della vigilia. Così il mister:

Bella partita che affronteremo come vogliamo fare, in casa, sappiamo che abbiamo un avversario di fronte di altissimo livello, squadra solida, complicata da affrontare per tutti e lo sarà anche per noi e sarà un test ancora più importante per noi vogliamo misurarci in questo tasso di difficoltà e verrà fuori una partita vera, viva, accesa, poi speriamo di portarla dalla nostra parte“.

Trenta giorni senza sosta per chi è impegnato su più fronti: “Arriva un mese con queste gare significa che stai giocando qualcosa di importante, sappiamo benissimo il nostro percorso, non vediamo l’ora di trovarle perchè non dobbiamo avere timore del confronto e ci sarà da spendere tante energie, siamo pronti e le vogliamo, le attendiamo“.

