Lazio, Milinkovic Savic: “Svolta dopo l’Atalanta, siamo più famiglia. L’Inter…”

LAZIO MILINKOVIC SAVIC – Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio è stato intervistato da Sky Sport a due giorni dallo scontro diretto di campionato contro l’Inter. Il serbo ricorda il momento dove è partita la grande stagione dei biancocelesti:

“Non eravamo contenti, 3-0 per l’Atalanta nel primo tempo. Non abbiamo parlato troppo, sapevamo cosa fare nel secondo tempo e questo ha cambiato la testa. Da lì, è iniziato il percorso e speriamo di rimanere su questa strada”.

Il suo modo di giocare: “Un pò è cambiato, torno più indietro e aiuto a difendere. Mi sento bene, il mister mi ha chiesto e io provo a farlo“.

La crescita del gruppo: “Ora siamo più famiglia, ci sono tanti ragazzi da tanto tempo qua, poi i nuovi. Non pensavo di poter essere al punto di adesso, abbiamo iniziato la stagione in modo buono e pian piano abbiamo alzato il livello. Daremo tutto per rimanere in zona Champions League“.

Sull’Inter: “Squadra forte, con tanti nomi. Hanno vinto un derby, forza in più per loro. Siamo in casa nostra, entriamo cattivi e vediamo come finirà“.

