Milinkovic-Savic Lazio – Quasi come ogni anno, tiene banco la questione rinnovo per Sergej Milinkovic-Savic. Il futuro del centrocampista serbo, autore nella scorsa giornata dell’ennesima prestazione maiuscola impreziosita da una doppietta, è ancora tutto da scrivere.

L’attuale contratto in vigore lega il serbo alla società biancoceleste ancora per un anno (scadenza giugno 2024), e senza un eventuale rinnovo sarebbero due le strade possibili: cedere il Sergente nella prossima sessione di mercato o lasciarlo partire a contratto terminato, ma a parametro zero.

Lazio, Milinkovic-Savic può rinnovare: i possibili scenari

Il fuoriclasse della Lazio, autore di 11 reti e 8 assist in tutte le competizioni, è stato accostato a tante big europee, incluso il Milan. Tuttavia, di offerte reali ancora nessuna traccia. Ecco che dunque potrebbe prendere sempre più piede un’ipotesi che avrebbe del clamoroso: il rinnovo di contratto con la Lazio, che di fatto porrebbe fine alla telenovela che ormai dura da diverse sessioni di mercato.

Qualora si decidesse di intraprendere la strada del rinnovo, andrebbero però ritoccate considerevolmente le cifre: stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport Lotito e la dirigenza laziale potrebbero formulare un’offerta da 5 milioni di euro, andando a ritoccare la prima proposta recapitata agli agenti del calciatore nei mesi scorsi, da 4,5 milioni di euro. L’entourage del giocatore avrebbe fatto sapere però che la richiesta parte da 6 milioni.

I tifosi laziali attendono sviluppi sulla vicenda, per sapere se potranno ancora contare sul loro beniamino o se dovranno rassegnarsi all’idea di vederlo lontano dall’Olimpico, con indosso la maglietta di una big straniera o, nella peggiore delle ipotesi per i biancocelesti, italiana.

