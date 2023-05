Lazio, Milik e Simeone per l’attacco – Con la qualificazione alla prossima Champions League ormai in tasca, Maurizio Sarri ha iniziato a studiare la Lazio del futuro ed avrebbe chiesto a Claudio Lotito 4-5 top giocatori per mantenere la squadra competitiva anche nel corso delle prossime stagioni. Come riportato da “Il Messaggero“, infatti, i primi nomi nella lista del tecnico toscano risponderebbero a quelli del centravanti della Juventus Arkadiusz Milik e a quello dell’attaccante del Napoli Giovanni Simeone.

Lazio, Milik e Simeone per l’attacco – Le scelte, comunque, ricadranno o su un giovane attaccante dal prezzo che oscilli tra i 15 e i 20 milioni come Andrea Pinamonti o sui nomi sopracitati. Per la fascia, invece, piacciono profili come quello di Domenico Berardi del Sassuolo, che dopo una carriera in Emilia potrebbe avere voglia di mettersi in gioco altrove e Hudson.Odoi del Chelsea che, dopo il mercato faraonico dei “Blues” potrebbe essere “svenduto” dal club londinese.

