Lazio-Milan, Fonseca: “Theo e Leao? Nessun problema”

In conferenza stampa post Lazio-Milan, terminata 2-2, Paulo Fonseca ha voluto sottolineare come non ci sia alcun problema con Theo Hernandez e Leao, in disparte nel cooling break due minuti dopo la loro entrata in campo nel secondo tempo.

Così il tecnico rossonero:

“Non dico bugie, sapete che sono sempre serio, onesto, non c’è alcun problema, Theo ha già parlato; non hanno cominciato la partita, ho parlato con loro durante la settimana, tutto bene e hanno capito, sono entrati bene. Se c’è un problema, non entrano come sono entrati“.

Sulla gara: “Cose positive nel primo tempo, meno nel secondo“.

