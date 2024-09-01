Lazio-Milan, Fonseca: “Theo e Leao? Nessun problema”
In conferenza stampa post Lazio-Milan, terminata 2-2, Paulo Fonseca ha voluto sottolineare come non ci sia alcun problema con Theo Hernandez e Leao, in disparte nel cooling break due minuti dopo la loro entrata in campo nel secondo tempo.
Così il tecnico rossonero:
“Non dico bugie, sapete che sono sempre serio, onesto, non c’è alcun problema, Theo ha già parlato; non hanno cominciato la partita, ho parlato con loro durante la settimana, tutto bene e hanno capito, sono entrati bene. Se c’è un problema, non entrano come sono entrati“.
Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.
Sulla gara: “Cose positive nel primo tempo, meno nel secondo“.
OLTRE A “LAZIO-MILAN, FONSECA: THEO E LEAO…”, LEGGI, AD ESEMPIO:
- Sorteggi Europa League: Roma e Lazio anche in Olanda, Mourinho ritrova lo United
- Buffon: “Non così deboli. Largo ai giovani? No, ai forti”
- Conference League, Fiorentina passa il turno dopo il 3-3 dell’andata: Kean, pari nel finale e calci di rigore
- Nuova Champions League, sorteggi: dura per il Psg, attenzione italiane
- Ritiro Szczesny, il polacco: “Che viaggio, ora tempo di dedicarmi alla famiglia”
- Verona-Juventus: cronaca, tabellino e dichiarazioni post gara
- Morte Eriksson, lutto nel calcio: la malattia era incurabile
- Cagliari-Roma: cronaca, tabellino e dichiarazioni post gara
- Coppa Italia, chiuso il primo turno: le prossime sfide
- Mercato Atalanta, Percassi: “Volevamo confermare tutti. Sereni, avanti con identità e obiettivi”
- Fiorentina, De Gea: “Momento giusto per questa esperienza, sto bene”
- Nuovo stadio Roma, Gualtieri: “La più grande Curva Sud, livello top e progetto unico”
- Torino, Vanoli: “Pressione parte di mentalità vincente, mi piacciono sfide e responsabilità forti”
- Lecce, Gotti: “La piazza comprende lo sforzo. Corvino e il mercato, Krstovic e Dorgu…”
- Lazio, Baroni: “Amo le sfide, tanta voglia e consapevolezza. Il modulo e l’atteggiamento…”
- Milan, Fonseca si presenta: “Grande ambizione e responsabilità, ecco cosa voglio”
- Nicola: “Cagliari desiderio latente, entro in punta di piedi, accoglienza inaspettata. Priorità…”
- Sacchi sulla Nazionale: “Mai avuto uno stile di gioco, l’Europa ci ha detto…”
- Italia, Buffon resta Capodelegazione: il suo futuro ancora azzurro
- Euro 2024, Spalletti il giorno dopo l’eliminazione: “Ringiovanire ancora di più e puntare sul gioco”
- Italia, Gravina: “Riflessioni profonde e responsabilità, non si abbandona presto un progetto”
- Napoli, Conte si presenta: “Serietà e cultura del lavoro. Nessuna confusione, il progetto e il mercato…”
- Ranieri: “Cagliari impresa insostituibile, restano i tifosi. La Nazionale…”
- Morte Gigi Riva: lutto per la Sardegna e per il calcio italiano