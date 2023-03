LAZIO AUDERO CAPRILE – Questa di Maximiano è e sarà molto probabilmente la sua unica stagione con la maglia della Lazio. Il portiere portoghese non avrebbe infatti convinto i biancocelesti, tanto che fino a gennaio non ha mai giocato nemmeno in Europa League e in Coppa Italia. Il tutto a seguito dell’errore contro il Bologna alla prima di campionato.

Vi sarebbero infatti grandi probabilità che a fine stagione il giocatore lasci la capitale. In tal senso, la Lazio si starebbe già muovendo per trovare un nuovo vice Provedel.

LAZIO AUDERO CAPRILE – Secondo quanto riferisce il quotidiano romano “Il Messaggero“, i portieri sui quali la dirigenza biancoceleste avrebbe messo gli occhi sarebbero Elia Caprile del Bari e artefice di una grande stagione, ma soprattutto Emil Audero, da diverse stagioni alla Sampdoria. Proprio quest’ultimo sarebbe leggermente favorito.

