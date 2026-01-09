Lazio-Marusic, legame eterno: ufficiale il rinnovo
Lazio, Marusic applaude i tifosi © foto Stefano D’Offizi
La Lazio si conferma una delle squadre più attive in questo calciomercato invernale 2026: dopo l’arrivo di Ratkov, i biancocelesti hanno ufficializzato il rinnovo di Adam Marusic fino al 30 giugno 2028 con opzione per un’ulteriore anno.
Il difensore, 334 presenze in nove stagioni è apprezzato per “ricoprire varie posizioni esterne” e per il suo “speciale senso di abnegazione e appartenenza”, come sottolinea la nota biancoceleste.
Intanto, si avvicina la prossima gara di campionato: la squadra di Maurizio Sarri sarà allo stadio Bentegodi domenica alle ore 18.00 per affrontare l’Hellas Verona.