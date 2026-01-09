 Salta al contenuto
Calciomercato News Lazio Calcio News 24/7

Lazio-Marusic, legame eterno: ufficiale il rinnovo

Alessandro Collu
1 min
Lazio Marusic

Lazio, Marusic applaude i tifosi © foto Stefano D’Offizi

La Lazio si conferma una delle squadre più attive in questo calciomercato invernale 2026: dopo l’arrivo di Ratkov, i biancocelesti hanno ufficializzato il rinnovo di Adam Marusic fino al 30 giugno 2028 con opzione per un’ulteriore anno.

Il difensore, 334 presenze in nove stagioni è apprezzato per “ricoprire varie posizioni esterne” e per il suo “speciale senso di abnegazione e appartenenza”, come sottolinea la nota biancoceleste.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Intanto, si avvicina la prossima gara di campionato: la squadra di Maurizio Sarri sarà allo stadio Bentegodi domenica alle ore 18.00 per affrontare l’Hellas Verona.

In tendenza

I più letti nelle ultime 3 ore

Notizie correlate

Ultime 24 ore • Stessa categoria