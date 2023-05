LAZIO MARUSIC – Adam Marusic, alla quarta stagione con la maglia della Lazio, ha parlato a Novella 2000.

Così il terzino sinistro serbo: “Dopo il parto della mia compagna ho provato cose che non riesco a spiegare. Ho anche tagliato il cordone ombelicale. Ho scoperto che sarei diventato padre il 31 agosto, ero appena tornato da Samp-Lazio. Sono stato subito felicissimo perché per noi era il primo figlio. Meglio maschio o femmina? L’importante è che fosse in salute e poi c’è tempo per allargare la famiglia, non ci fermeremo qui“.

LAZIO MARUSIC – Poi: “Ora ci vogliamo dedicare solo a Mia. e continueremo a vivere in Italia? A Roma! Ormai sono di casa. I miei genitori sono in Serbia, a un’ora di volo e mi raggiungono spesso. Anche adesso, dopo la nascita di Mia. A Roma vivo da sei anni, sto benissimo e ormai mi sento romano. Romano laziale però“.

