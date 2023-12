Mercato Lazio: la dirigenza capitolina avrebbe già impostato il primo acquisto per giugno: Valeri della Cremonese; interesse per Barco

I piani di risalita per la Lazio di Maurizio Sarri sono ufficialmente partiti con la vittoriosa trasferta di Empoli ma, secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, non si limiteranno solamente al campo. La dirigenza capitolina è, infatti, già al lavoro per regalare al tecnico nuovi innesti tra presente e futuro e si sarebbe focalizzata sul versante mancino della rosa a disposizione del tecnico toscano. Secondo quanto appreso, Emanuele Valeri, terzino della Cremonese, può già considerarsi, di fatto, un nuovo calciatore biancoceleste. L’operazione sarebbe già infatti definita considerando la scadenza contrattuale del venticinquenne terzino con i grigiorossi, fissata per giugno 2024.

Già ottima rivelazione della passata stagione, disputata in Serie A dalla Cremonese e culminata con la retrocessione, Valeri non ha lasciato la società malgrado le diverse offerte pervenute sul tavolo dei lombardi ma, a giugno, chiuderà un capitolo della propria carriera a parametro zero. Tuttavia, la Lazio non si limiterà al solo acquisto del classe 1998 per rinforzare la corsia mancina nel tentativo di rimpiazzare Marusic. Il quotidiano romano riporta anche un interessamento dei capitolini per Valentín Barco, esterno del Boca Junior già finito sul taccuino della Juventus e del Bologna. Anche in questo caso, la scadenza contrattuale del classe 2004, fissata per il prossimo dicembre, potrebbe agevolare l’inserimento della Lazio e ridurre notevolmente l’esborso previsto per il cartellino di Barco, stanziato intorno ai 15 milioni di euro. I tentativi di risalita dei capitolini dovranno necessariamente passare anche dal mercato.

