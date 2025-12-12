Lazio, Mandas valuta l’addio: l’Olympiacos accelera per gennaio

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 12 Dicembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Mandas riflette sul futuro alla Lazio

Il minutaggio ridotto pesa sempre di più sulle scelte di Christos Mandas, che sta valutando l’idea di lasciare la Lazio già nella sessione invernale. Il portiere classe 2001, arrivato a Roma con ambizioni di crescita, non ha trovato lo spazio sperato nella stagione in corso e, secondo quanto riportato da La Repubblica, avrebbe aperto concretamente alla possibilità di un ritorno in Grecia.

Il club più attivo è l’Olympiacos, fortemente interessato a riportarlo in patria. La Lazio non chiude la porta: si valuta sia una cessione a titolo definitivo sia un prestito, opzioni che potrebbero essere approfondite nelle prossime settimane.

Olympiacos in pole, ma non è l’unica pretendente

Le prestazioni di Mandas, che conta due presenze con la nazionale greca e un valore di mercato di circa sette milioni, hanno attirato l’attenzione anche di altri club. In patria osservano con interesse il Panathinaikos, mentre in Premier League si registrano sondaggi da West Ham United e Wolverhampton Wanderers.

Scenari per il mercato di gennaio

In casa Lazio, la situazione viene monitorata con attenzione. Il club è consapevole dell’ambizione del giocatore e dell’importanza di trovare una soluzione che possa soddisfare tutte le parti. I prossimi contatti potrebbero risultare decisivi, soprattutto se l’Olympiacos dovesse affondare il colpo. Una decisione definitiva è attesa prima dell’apertura ufficiale del mercato.