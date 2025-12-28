Lazio: Mandas tra Genoa e Juve. Idea Lucca se parte il Taty

La Lazio ha finalmente ottenuto il via libera per operare liberamente sul mercato e in casa biancoceleste è tempo di pianificare una strategia ben precisa per non farsi trovare impreparati nella sessione invernale che è alle porte. I temi più caldi sono sicuramente le situazioni legate a Mandas e Castellanos, passando per la mezz’ala tanto richiesta da Maurizio Sarri.

LAZIO, IL PUNTO SUL MERCATO: MANDAS SUL TACCUINO DI GENOA E JUVE

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Mandas potrebbe lasciare la Lazio visto il poco spazio a disposizione, ma il suo futuro potrebbe essere comunque in Serie A. Il Genoa infatti è alla ricerca di un portiere e il greco potrebbe essere proprio ciò che fa al caso del Grifone. I liguri vorrebbero presentare un’offerta in prestito ai biancocelesti, i quali, però, difficilmente accetteranno una formula diversa dal trasferimento a titolo definitivo.

Viste la difficoltà, il Genoa si sta guardando intorno e sta monitorando Perin, il quale si è mostrato disponibile ad un ennesimo ritorno in rossoblù, ma la Juventus libererà l’esperto portiere solo dopo aver trovato un nuovo vice-Di Gregorio, ruolo per il quale sta prendendo quota proprio il nome di Mandas. Per il greco, i bianconeri sarebbero disposti a investire, puntando su un giovane di talento da inserire stabilmente nelle rotazioni.

CASTELLANOS VERSO IL FLAMENGO? PRENDE QUOTA IL NOME DI LORENZO LUCCA

Negli ultimi giorni sono sempre più insistenti le voci di mercato che vedono il Taty Castellanos lontano dalla Capitale, in direzione Flamengo. Sempre secondo quanto riportato da Sky Sport, il nome sul taccuino della Lazio per sostituire l’argentino è Lorenzo Lucca: arrivato quest’estate a Napoli dall’Udinese per oltre 30 milioni, l’ex Ajax non ha convinto l’ambiente partenopeo e potrebbe lasciare gli azzurri già nel mercato di gennaio, come fatto intendere dal ds del Napoli Giovanni Manna: “I calciatori devono guadagnarsi ogni giorno di vestire la maglia del Napoli. Lorenzo l’abbiamo voluto, non è che ce lo siamo trovati, ma bisogna dare di più. Hojlund sta facendo bene e lui deve farsi trovare pronto. Poi vedremo cosa succederà a gennaio, non escludiamo nulla.”

LAZIO, REBUS MEZZ’ALA: TUTTI I NOMI IN LISTA

In questo avvio di stagione la Lazio ha avuto un problema numerico importante a centrocampo. Il reintegro di Basic è stata una piacevole sorpresa, ma la mediana rimane comunque con la coperta corta. I nomi sul taccuino del ds Fabiani provengono dall’Atalanta e sono Daniel Maldini e Lazar Samardzic: entrambi hanno caratteristiche offensive e occuperebbero la trequarti provando a regalare quei gol che stanno mancando fin qui alla squadra e l’azzurro potrebbe essere anche impiegato come vice-Zaccagni.

Potrebbero tornare di moda, però, anche i nomi di Giovanni Fabbian e Cesare Casadei. Sia il centrocampista rossoblù che la mezz’ala granata non stanno trovando grande minutaggio agli ordini dei rispettivi allenatori e dopo esser stati cercati costantemente dai biancocelesti un anno fa, potrebbero tornare nel mirino del club capitolino.