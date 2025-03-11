Lazio-Mandas, rinnovo ora ufficiale
Brevissima nota della Lazio che ha ufficializzato il rinnovo di Christos Mandas fino al 2029: il ventitreenne portiere greco indossa la maglia biancoceleste dal settembre 2023, esordendo prima in Coppa Italia e poi in campionato nel 2024.
Eccola in forma integrale:
La S.S. Lazio comunica di aver raggiunto un accordo con il calciatore Christos Mandas per il prolungamento del contratto di lavoro sino a tutto il 30/06/2029.
