Lazio, Manchester United su Milinkovic-Savic: la situazione

LAZIO MANCHESTER MILINKOVIC – Oltre al Paris Saint-Germain, sulle tracce di Sergej Milinkovic-Savic ci sarebbe anche il Manchester United. La mezzala serba potrebbe lasciare la Lazio dopo quattro anni. Dal canto loro, i “red devils”, cercano un sostiuto di Paul Pogba.

Così riferisce “La Gazzetta dello Sport“: “Ufficialmente è a Londra per definire operazioni in entrata, ma in realtà la missione del d.s della Lazio Igli Tare nella capitale britannica nasconde un altro obiettivo. Quello di accelerare i tempi per la cessione di Sergej Milinkovic. Che è entrato nell’orbita del Manchester United che si sta cautelando nel caso debba rinunciare a Paul Pogba. Milinkovic sarebbe il sostituto ideale del francese e per questo il club inglese ha iniziato a mettere nel mirino il centrocampista della Lazio. La cui cessione non è più considerata solo un’eventualità da parte della società di Lotito. Che tuttavia spera si scateni un’asta per spuntare un prezzo il più vicino possibile ai 100 milioni ritenuti come cifra ideale per lasciar partire il gioiello serbo. Prima di quello dello United c’è stato anche un sondaggio del Psg che però poi non ha avuto seguito (almeno per il momento). Tanto dal club parigino quanto da quello inglese sono tuttavia giunti segnali di offerte che si aggirano sui 75 milioni di euro, una cifra notevole, ma ancora lontana dai desiderata di Lotito“.

Manchester United, Milinkovic possibile sostituto di Pogba

LAZIO MANCHESTER MILINKOVIC – “I prossimi saranno comunque giorni decisivi, la Lazio vorrebbe risolvere la questione prima della partenza per il ritiro di Auronzo di Cadore, fissata per il 12 luglio. In modo da evitare che si creino situazioni di tensione all’interno dello spogliatoio. Ed anche per avere un tempo sufficientemente ampio per trovare un sostituto all’altezza della situazione. Sotto questo punto di vista crescono le quotazioni del giovane ungherese Szoboszlai. Il Salisburgo vuole 15 milioni, cifra considerevole per un classe 2001, ma la Lazio è convinta della bontà dell’investimento“.