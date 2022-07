LAZIO LUIS ALBERTO SIVIGLIA – Il matrimonio tra la Lazio e Luis Alberto potrebbe chiudersi in questa sessione di mercato. Come riportato da Calciomercato.com, lo spagnolo avrebbe chiesto la cessione al club capitolino. Sullo sfondo c’è sempre l’ipotesi probabile di un ritorno in patria, dove sulle sue tracce c’è da tempo il Siviglia.

LAZIO, LUIS ALBERTO VERSO L’ADDIO: C’E’ IL SIVIGLIA, LOTITO CHIEDE 25 MILIONI

Per lasciar partire il suo numero 10, Lotito, come spesso accade, non ha intenzione di fare sconti. Luis Alberto viene valutato intorno ai 25 milioni di euro. L’obiettivo del Siviglia è quello di strapparlo alla Lazio per qualcosina in meno, anche se gli andalusi incasseranno presto una cifra importante, oltre 50 milioni di euro, dal Chelsea per la cessione di Kounde. In questo modo Monchi avrebbe la disponibilità economica per alzare l’offerta ed avvicinare le richieste della Lazio, se non accontentarle del tutto. Sul taccuino della dirigenza biancoceleste, in caso di partenza di Luis Alberto, c’è sempre Ilic, che sarebbe il terzo giocatore pescato dal Verona in questa estate di calciomercato dopo Casale e Cancellieri.

LEGGI ANCHE: