Lazio, Lotito: “Voglio realizzare lo stadio Flaminio”
LAZIO LOTITO FLAMINIO – Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha rilasciato una intervista a “Finché la barca va“, in onda su Rai3.
Così il patron biancoceleste: “Non amo apparire, anche nel calcio faccio pochissime interviste. All’inizio dovevo far capire chi fossi, oggi parlano i fatti per me. La differenza tra fenomeno e noumeno: chi ha sostanza non ha bisogno di apparire. Chiedete a chi li produce, questi debiti: io produco risorse e ho abbinato risultati sportivi a quelli economici, sono il più vincente dopo la Juve nei miei anni. Il calcio può produrre, ma bisogna trasformare le risorse liberate in fatti. E adesso spero di realizzare lo stadio Flaminio“.
LAZIO LOTITO FLAMINIO – Poi: “Il pesante ko di Bologna? L’importante è rialzarsi, può capitare a chiunque di cadere ma avere forza e volontà è rialzarsi. E me ne faccio una ragione perché ci sono le condizioni per fare bene. Conta arrivare al traguardo. Anzi, deve essere di monito per gli addetti ai lavori di non abbassare la guardia“.
