Lazio, Lotito: “Vogliamo essere la prima squadra della Capitale”

Foto © Stefano D’Offizi

LAZIO LOTITO – Nel corso della cena di Natale della Lazio, il presidente Claudio Lotito ha parlato a Lazio Style e a Sportitalia circa la situazione dei biancocelesti, che sabato hanno ottenuto una preziosissima vittoria a Parma in nove contro undici.

Così il patron: “Innanzitutto voglio ringraziare i presenti che ci seguono anche nei momenti difficili che qualcuno ci crea o cerca di crearci. Io dico sempre a tutti combattenti e mai reduci. Lo dimostrano sempre, nell’azione quotidiana. Dobbiamo dimostrare sul campo di non essere secondi a nessuno. Questi sono ragazzi e ragazze che hanno sempre dimostrato che essere laziali significa essere in grado di portare questi valori e dare messaggi di valori inclusione. Noi vogliamo essere la prima squadra della capitale. Lo dico qui ai presenti. Domani mio figlio suonerà la campanella al NASDAQ. Solo il PSG l’ha fatto“.

LAZIO LOTITO – Poi: “La Lazio sta preparando lo stadio al Flaminio. Renderà questa squadra sempre più competitiva. Noi abbiamo sempre dimostrato di essere al centro del progetto. E di credere nei nostri colori. Ieri con la women c’è successo la stessa cosa che a Parma. Siamo rimasti in 10 a fine primo tempo e abbiamo comunque vinto. Soffrire e vincere fa parte del nostro DNA. Lo facciamo perché abbiamo uno staff di altissimo livello. Uno staff che combatte. Noi puntiamo sul merito“.

