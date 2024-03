LAZIO LOTITO TUDOR – Dopo un evento tenutosi alla Luiss, Claudio Lotito ha parlato ai giornalisti presenti. A partire da Igor Tudor, che a breve dovrebbe divenire il nuovo allenatore della Lazio.

Così il presidente biancoceleste: “Tudor? È una persona che è in grado di rialzare il gruppo con esperienza e carattere. L’addio di Sarri è stato un fulmine a ciel sereno. Mi ha detto che ha avuto la sensazione di essere stato tradito, ma da chi dovete chiederlo a lui“.

LAZIO LOTITO TUDOR – Poi: “La vicenda di Immobile? A me succede tutti i giorni, vivo sotto scorta da 20 anni. Minacce di morte quotidiane a me e alla mia famiglia. Qual è il tema? Sono un presidente di una società di 8 mila dipendenti, eppure io non faccio tutto questo clamore, punto e basta. E non dico altro“.

