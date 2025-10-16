Samuele Zarlenga · Pubblicato il 16 Ottobre 2025 · Aggiornato il 16 Ottobre 2025

Al momento, le priorità in casa Lazio sono l’accordo con il nuovo main sponsor e l’arrivo di almeno due innesti durante il mercato invernale. Le due questioni non sono affatto indipendenti, dato che la liquidità garantita da un eventuale partnership commerciale aiuterebbe non poco la società proprio in sede di mercato. Il blocco totale infatti, sembra ormai superato e i biancocelesti potranno tornare a fare operazioni anche se, molto probabilmente, a saldo zero.

LAZIO, SARRI CHIEDE UN ATTACCANTE E UNA MEZZ’ALA. LOTITO TRATTA CON AIR ITALY E NON SOLO

Per quanto riguarda il mercato, Maurizio Sarri ha dovuto tagliare alcuni nomi presenti sulla sua lista visti i fondi limitati e le sue uniche richieste sono un attaccante ed una mezz’ala. Il primo ha un nome ed un cognome, Lorenzo Insigne: l’ex Napoli, svincolatosi la scorsa estate dal Toronto Fc, non vede l’ora di riabbracciare il tecnico toscano, che sta spingendo fortemente per portarlo a Formello. Diverso il discorso per il centrocampo: alla Lazio serve un giocatore in grado di affiancare stabilmente Rovella e Guendouzi. Vecino e Dele-Bashiru, infatti, non offrono garanzie dal punto di vista fisico — con il nigeriano addirittura fuori dalla lista Serie A — e un rinforzo nella zona centrale del campo appare indispensabile.

In attesa di gennaio, Lotito sta intensificando i contatti con gli sponsor: la richiesta del patron biancoceleste per apparire al centro delle divise da gioco è di 4-5 milioni di euro a stagione e al momento la trattativa con Air Italy è ben avviata, ma si starebbe inserendo un ulteriore azienda pronta a far concorrenza alla compagnia aerea.

Oltre a “Lazio: Lotito tratta con lo sponsor, Sarri chiede rinforzi a gennaio” leggi anche: