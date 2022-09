Il Presidente della Lazio Claudio Lotito ha commentato ai microfoni de “Il Messaggero” le forti dichiarazioni del tecnico biancoceleste Maurizio Sarri dopo le debacle in Danimarca contro il Midtjylland in Europa League.

LAZIO, LOTITO: “SARRI? MOMENTO DI SCONFORTO, RESTA SENZA DUBBIO”

Queste le parole del numero uno della Lazio: “Sarri non va via, resta al suo posto, non c’è nessun dubbio. Ha parlato in un momento di sconforto. Il problema della Lazio va comunque risolto, una volta per tutte, e subito. E pensare che anche stavolta, per motivare tutti, avevo pagato pure gli stipendi di ottobre in anticipo”.

LEGGI ANCHE: