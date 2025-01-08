 Salta al contenuto

Lazio, Lotito: “Rovella? Non ho ricevuto nessuna offerta”

Raffaele Campo
Lazio Lotito

LAZIO LOTITO ROVELLA – Due giorni dopo il ko nel derby capitolino, Claudio Lotito ha parlato sulle colonne de Il Messaggero.

Così il patron della Lazio: “Abbiamo sbagliato i primi 20 minuti e loro hanno fatto due tiri in porta, ma dopo c’è stato un assalto al Fort Apache. Nel secondo tempo non avremmo meritato di perdere. Loro hanno segnato, noi no. E poi ci sono stati atteggiamenti scorretti come i palloni buttati in mezzo al campo e non solo. Hanno vinto una gara, sembrava una festa Scudetto“.

LAZIO LOTITO ROVELLA – Poi su Nicolò Rovella, pilastro della squadra di Marco Baroni: “Non è in vendita e non abbiamo ancora mai ricevuto un’offerta. È normale che i nostri giocatori siano apprezzati e desiderati dai top club del mondo“.

 

