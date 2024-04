Lazio Lotito – Annata complicata per la Lazio: dopo le dimissioni di Maurizio Sarri, la squadra è stata affidata al nuovo tecnico Igor Tudor. Il presidente Claudio Lotito ha parlato a Il Messaggero della situazione di vari calciatori in rosa tra cui Immobile, Guendouzi e Kamada.

Rimonta possibile – “Credo nella rimonta contro la Juventus perché credo nello spirito guerriero riportato da Tudor”.

Singole situazioni – “Luis ha baciato la maglia, con Immobile abbiamo chiarito, ogni altra valutazione verrà fatta a giugno. Castellanos è forte, deve solo riacquistare fiducia nei suoi mezzi ed essere meno indeciso. Avete visto Kamada? Si è sbloccato di testa perché Tudor ci ha puntato e vedremo a fine stagione se si sarà convinto a restare. Ha in mano il suo destino. Non esiste un caso Guendouzi. Nessuno può pretendere di giocare sempre, Mateo deve stare calmo e tranquillo perché Igor lo considera e ci punta tanto. Capisco l’allenatore, è appena arrivato, deve fare le prove per vedere come sistemare al meglio la squadra in campo”.

Lazio, Lotito: “Ogni valutazione rimandata a Giugno”

Stadio nuovo e Tare – “A inizio maggio presenteremo il progetto. Tanti sono invidiosi di quello che ha costruito la Lazio senza mai scaricare un euro. Tare? Io non l’ho cacciato, è andato via lui. Tra noi rimane un ottimo rapporto ma perché dovrei riprenderlo? Anche Peruzzi mica l’ho mandato via io. Lazio Women e Primavera? Mio figlio Enrico e il direttore Fabiani hanno fatto un ottimo lavoro“.

Via da Formello – “Avevamo pensato di rimanere a Formello ma alla fine andremo ad Auronzo per amore dei tifosi”.

LEGGI ANCHE: