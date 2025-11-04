Lazio, Lotito: “Non gradito, ma…”

Jacopo Petricciuolo · Pubblicato il 4 Novembre 2025

Lazio Lotito – Il rapporto tra i tifosi della Lazio e Claudio Lotito sembra ormai danneggiato da diverse stagioni: sono state molte le contestazioni negli ultimi anni, l’attuale presidente però è sempre rimasto al proprio posto. Dopo Lazio-Cagliari Lotito ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni Rai parlando dell’argomento.

Sulle critiche – “Sono abituato a portare l’impermeabile d’estate e d’inverno, mi scivola tutto addosso soprattutto quando le critiche non sono costruttive. Io accetto le critiche che sono funzionali alla crescita del club, dobbiamo essere tutti protesi per raggiungere gli obiettivi compresa la tifoseria”.

Determinazione – “Bisognerebbe chiedere agli interessati perché assumono questi atteggiamenti, probabilmente non sono gradito perché vorrebbero che me ne andassi ma ho deciso di rimanere e queste contestazioni strumentali mi rendono ancora più determinato nel mio cammino”.

Su Milan-Como all’estero – “Mettere in luce il nostro calcio a livello internazionale è positivo per i ricavi, ma poi si scontra con una realtà che purtroppo dimostra che non ha tutto questo appeal economico”.

