Lazio, Lotito: “Milinkovic? Difficile trattenerlo anche quest’anno”

In occasione del 15esimo anno alla Lazio, il presidente Lotito ha rilasciato alcune dichiarazioni

Lazio Lotito – Il presidente della Lazio Lotito ha spento la 15esima candelina alla guida dei biancocelesti. In occasione dell’anniversario, Sportmediaset l’ha intervistato circa il mercato e la situazione della squadra:

“Mi auguro che la società sia altamente strutturata e organizzatapotenzialmente forte dal punto di vista economico patrimoniale, e che combatta per le prime posizioni nel calcio internazionale. Spero che quest’anno sia l’anno in cui ci sia la consapevolezza delle nostre potenzialità“.

Milinkovic Savic è seguito da diversi club.

“Non è un problema economico, sarebbe riduttivo. Vorrebbe dire sminuire il rapporto che abbiamo io e la società con Milinkovic, e lui nei conforti della società. Lo scorso anno ho avuto il coraggio di respingere alcune offerte importanti, mentre in questa stagione, per gli impegni assunti con il giocatore e con il suo staff e per quello che ha dimostrato, avrei meno armi da spendere per evitare che siano appagati i suoi sogni e le sue aspettative“.

Il rinnovo di Inzaghi e la scelta di Tare.

“Ritengo che sia stata giusta la scelta di Inzaghi e in particolar modo di Tare. È maturata la possibilità che la Lazio fosse casa propria e che qualsiasi altra destinazione avrebbe consentito loro di ottenere maggiori guadagni, ma probabilmente meno soddisfazioni”.

Il futuro Lazio Lotito.

“Se la salute mi assiste, spero di rimanere nella condizione di poter continuare. Essere presidente della propria squadra del cuore è la cosa più bella, spero di poter passare il testimone a mio figlio, che ha un attaccamento molto particolare nei confronti di questi colori”.