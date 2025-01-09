 Salta al contenuto

Lazio, Lotito: “Fazzini? La nostra offerta era più che congrua”

Raffaele Campo
Lazio indicatore di liquidità mercato

LAZIO LOTITO FAZZINI OFFERTA – Non è tardata ad arrivare la replica di Claudio Lotito a Fabrizio Corsi. Nelle scorse ore, il presidente dell’Empoli aveva parlato di offerta irricevibile della Lazio per il giovane centrocampista Jacopo Fazzini.

LAZIO LOTITO FAZZINI OFFERTA – Così ha dichiarato poco fa il patron dei biancocelesti uscendo dal Campidoglio ai giornalisti presenti: “La società ha fatto un’offerta, poi ognuno è libero di accettarla o meno. L’offerta era più che congrua, di oltre 10 milioni, non una cosa di poco conto. Ma non è che o Fazzini o morte“.

 

