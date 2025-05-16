Lazio, Lotito e la Champions: “Sarebbe frutto di un grande sforzo”

Anthony Ferrara · Pubblicato il 16 Maggio 2025 · Aggiornato il 17 Maggio 2025

Claudio Lotito, Paresidente della Lazio, ha rilasciato un’intervista nella quale ha parlato dell’obiettivo Champions per i biancocelesti

CHAMPIONS LAZIO LOTITO – Sessantaquattro punti in classifica, per un testa a testa con la Juventus sulla scia di venticinque anni fa, anche se la posta in palio era ben diversa. A quel tempo, la sfida punto a punto con i bianconeri condusse la Lazio sul tetto d’Italia, mentre ai giorni d’oggi le due compagini si contendono un piazzamento al quarto posto per la prossima edizione della Champions League. Tempi diversi, squadra molto diversa da quella che conquistò uno Scudetto storico, ma quelle stesse ambizioni devono essere coniugate tra risultato sportivo e quello economico. Parola e dictat di Claudio Lotito, Presidente del club biancoceleste, il quale ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’obiettivo Champions:

Regalo Champions per Lotito? La Lazio cerca il quarto posto

“Il conseguimento del quarto posto sarebbe frutto del lavoro, dell’organizzazione e della grande unione e alchimia di squadra creata da Mister Baroni. Siamo fiduciosi di aver creato un’orchestra valida, con un Direttore grande intenditore di musica quelli che possono essere i risvolti legati anche a fattori imponderabili. Ciò che mi preme sottolineare, è il fatto che oggi la Lazio sia un punto di arrivo e non di partenza. Ho rilevato questa società quando era praticamente fallita tentando di far coincidere il risultato sportivo con quello economico. Con i tempi giusti, mi auguro non troppo lontani, crediamo di poter trovare definitivamente riscontro anche con gli obiettivi sportivi, per tornare a vincere come venticinque anni fa. Un nostro requisito fondamentale è quello di trasmettere senso di orgoglio e appartenenza a un gruppo”, ha chiosato Lotito.

Le speranze Champions della Lazio passeranno soprattutto da Milano, a San Siro, laddove è in programma il complicato posticipo contro un’Inter di Simone Inzaghi in piena contesa per lo Scudetto al Napoli di Antonio Conte.