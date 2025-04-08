Lazio, Lotito: “Baroni? Gli rinnoveremo il contratto. Isaksen…”
LAZIO LOTITO BARONI ISAKSEN – Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha rilasciato una intervista al quotidiano Il Messaggero. I biancocelesti sono reduci dalla vittoria per 1-0 in casa dell’Atalanta.
Così il presidente dei capitolini: “Ora Baroni ha capito che le rotazioni sono il segreto del successo. Il progetto triennale è partito con Baroni e finirà con lui. Gli rinnoveremo il contratto“.
LAZIO LOTITO BARONI ISAKSEN – Poi: “Isaksen? Abbiamo costruito una squadra di combattenti. Su Gustav ci abbiamo puntato in tempi non sospetti, siamo convinti che sia un grande giocatore e che abbia ancora delle potenzialità di crescita insieme a tanti altri giocatori che sono approdati alla Lazio da poco“.
