Lazio, Loftus-Cheek dice sì: Sarri lo vuole, resta un nodo

La Lazio accelera sul mercato e individua in Ruben Loftus-Cheek il profilo giusto per rinforzare il centrocampo. L’idea nasce da una richiesta precisa di Maurizio Sarri, che conosce bene il giocatore e ne apprezza duttilità, fisicità e capacità di inserimento. Il contatto c’è stato, il gradimento pure. E questo cambia il quadro.

Il sì del giocatore e il ruolo di Sarri

Loftus-Cheek ha aperto al trasferimento nella capitale. Il rapporto con Sarri, costruito ai tempi del Chelsea, pesa. Il tecnico lo considera funzionale al suo sistema e lo vede come una risorsa immediata per alzare il livello della mediana biancoceleste.

Il Milan apre, ma serve la formula giusta

Il Milan non considera più il centrocampista centrale nel progetto. A gennaio l’uscita è possibile, ma serve un incastro sostenibile. Si lavora su un prestito con condizioni chiare, evitando svalutazioni eccessive.

L’ostacolo ingaggio e le possibili soluzioni

Il vero nodo è l’ingaggio: poco meno di 4 milioni a stagione. Una cifra fuori parametro per la Lazio. La dirigenza valuta una spalmatura su più anni o un contributo del Milan. È qui che si decide tutto.

Scenario e tempi dell’operazione

La trattativa è reale e avanzabile. Se il nodo economico trova una soluzione, Loftus-Cheek può diventare il colpo di gennaio della Lazio. La volontà del giocatore c’è. Ora tocca ai numeri.