Lazio, ecco la lista per l’Europa

Lazio, fuori Lukaku e Patric

Lazio in Europa, come rivelato da ‘Il Corriere dello Sport’, saranno 25 i giocatori a disposizione di Simone Inzaghi per le sei partite del raggruppamento: i due esclusi sono Jordan Lukaku e Patric, al contrario di Basta che invece è stato inserito regolarmente.

Presenti anche tutti i nuovi acquisti Correa, Badelj, Berisha, Durmisi e Acerbi. In attacco c’è il giovane Rossi, cresciuto nel vivaio laziale. Questa la lista completa:

Portieri: Strakosha, Proto, Guerrieri;

Difensori: Acerbi, Bastos, Caceres, Luiz Felipe, Radu, Wallace;

Centrocampisti: Badelj, Basta, Berisha, Durmisi, Leiva, Luis Alberto, Cataldi, Lulic, Marusic, Milinkovic, Murgia, Parolo;

Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile, Rossi.

