Attraverso una nota ufficiale, la FIGC ha comunicato di aver accolto parzialmente il ricorso per la squalifica di Mattèo Guendouzi

Foto di Stefano D’Offizi

Una nube in meno in un cielo ben poco azzurro di questo complicato periodo per la Lazio. Attraverso una nota ufficiale, infatti, la FIGC ha parzialmente accolto il ricorso effettuato dalla società biancoceleste per le due giornate di squalifica comminante al centrocampista Mattèo Guendouzi, centrocampista biancoceleste espulso nella gara contro il Milan per reazione nei confronti di Chistian Pulisic nei convulsi minuti finali del match andato in scena all’Olimpico e valido per il ventisettesimo turno del campionato di Serie A. Il mediano francese aveva reagito sbracciando il diretto avversario per una trattenuta reiterata nei propri confronti sugli sviluppi di una ripartenza.

Il gesto non sarebbe stato ritenuto così violento da far scontare al centrocampista tutte e due le giornate di squalifica comminategli, ragion per cui, la sentenza del Giudice Sportivo è stata ridotta ad una sola giornata (quella già scontata contro l’Udinese) e un’ammenda di 10 mila euro. Ottime notizie per Martusciello, con il nuovo primo tecnico della squadra, promosso a vice dopo le dimissioni presentate da Maurizio Sarri nella giornata di martedì, in vista dell’anticipo di Frosinone, trasferta nella quale il numero 8 potrà riprendere il proprio posto da titolare nella mediana biancoceleste. Sino a questo momento della stagione, il venticinquenne, nativo di Poissy, ha totalizzato 40 presenze impreziosite da 3 reti e 2 assist risultando una pedina fondamentale per lo scacchiere della Lazio.

